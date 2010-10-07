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    Гончаренко о поражении от «Локомотива»: «Сказалась большая усталость после «Реала»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ (0:1).

    «Локомотив» просто умнее сегодня играл. Они знали, что делают. Они оборонялись, ждали своего шанса, это у них получилось. Мы подстроились под тот ритм, который был нужен «Локомотиву».

    Сказалась большая эмоционально-физическая усталость после «Реала». Не было той свежести, медленно принимали решения, медленно двигали мяч – это играло на руку «Локомотиву», – сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

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