Гончаренко о поражении от «Локомотива»: «Сказалась большая усталость после «Реала»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от в матче 10-го тура РПЛ (0:1).

«Локомотив» просто умнее сегодня играл. Они знали, что делают. Они оборонялись, ждали своего шанса, это у них получилось. Мы подстроились под тот ритм, который был нужен «Локомотиву».

Сказалась большая эмоционально-физическая усталость после . Не было той свежести, медленно принимали решения, медленно двигали мяч – это играло на руку «Локомотиву», – сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

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