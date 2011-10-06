Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глушаков и Ещенко не попали в заявку молодежки «Спартака» на матч с «Енисеем»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков первенство молодежных команд Россия Спартак мол Футбол

    Молодежная команда «Спартака» обыграла молодежку «Енисея» (2:1) в рамках 10-го тура первенства России в Красноярске.

    В заявку московского клуба не попали полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Они оба отыграли по 90 минут в двух предыдущих матчах дубля с ЦСКА и «Ростовом», Глушаков выходил на поле с капитанской повязкой.

    Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться