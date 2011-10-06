Глушаков и Ещенко не попали в заявку молодежки «Спартака» на матч с «Енисеем»

Молодежная команда обыграла молодежку «Енисея» (2:1) в рамках 10-го тура первенства России в Красноярске.

В заявку московского клуба не попали полузащитник и защитник Андрей Ещенко. Они оба отыграли по 90 минут в двух предыдущих матчах дубля с ЦСКА и «Ростовом», Глушаков выходил на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.