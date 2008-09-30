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    Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с «Ростовом», Ещенко тоже в старте

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков первенство молодежных команд Россия Ростов мол Спартак мол Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сыграет в матче с «Ростовом» в рамках первенства молодежных команд.

    31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежки красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки «Спартака».

    Ранее оба игрока уже выступали за молодежную команду красно-белых в рамках дерби с ЦСКА (2:1).

    Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

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