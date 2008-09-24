Чемпионат Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Жироной», «Бетис» – с «Атлетиком»

В 5-м туре испанской примеры «Атлетико» победил «Хетафе» (2:0), «Реал» обыграл «Эспаньол» (1:0), а «Барселона» не обыграла «Жирону» (2:2), проведя 55 минут вдесятером.
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 13.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 11 Бен-Йеддер, 1:1 – 12 Марти, 1:2 – 21 Каррису, 1:3 – 35 Бен-Йеддер, 1:4 – 45 Бен-Йеддер, 1:5 – 49 Андре Силва, 1:6 – 59 Сарабия, 2:6 – 90 Саймон.
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Леванте –
Оласабаль, Педро Лопес, Робер, Постиго, Луна, Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Кампанья (Саймон, 73), Моралес, Марти (Боатенг, 61), Майораль.
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Севилья –
Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Васкес, Банега (Меса, 63), Сарабия (Муриэль, 73), Алеиш Видаль, Бен-Йеддер (Промес, 63), Андре Силва.
- Предупреждения:
- Постиго (20), Алеиш Видаль (62).
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста (Касорла, 73), Форнальс (Педраса, 67), Тригерос, Фунес Мори, Лайюн, Морено, Бакка (Токо-Экамби, 81).
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Валенсия –
Нето, Пиччини, Габриэл, Диакаби, Гайя, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш, 56), Солер, Парехо, Черышев, Санти Мина (Батшуайи, 46), Гамейро (Коклен, 61).
- Предупреждения:
- Диакаби (22), Коста (38), Лайюн (63), Фунес Мори (84), Марио Гаспар (90).
- Удаление:
- Парехо (58).
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 7 Иньяки Уильямс, 0:2 – 18 Рауль Гарсия, 1:2 – 51 Бартра, 2:2 – 68 Каналес.
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Бетис –
Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Герреро (Инуи, 78), Ло Чельсо (Морон, 65), Гуардадо, Фирпо (Тельо, 62), Каналес, Санчес, Санабрия.
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Атлетик –
Мендибиль, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беньят (Сан Хосе, 73), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия (Капа, 56), Берчиче, Иньяки Уильямс (Муниаин, 82).
- Предупреждения:
- Сусаета (38), Йерай Альварес (40), Беньят (45), Берчиче (50), Каналес (53), Сидней (70), Мартинес (87), Мендибиль (90).
- Удаление:
- Сусаета (45).
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Ракитич, 58), Бускетс, Артур (Коутиньо, 58), Месси, Суарес, Дембеле (Умтити, 46).
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Жирона –
Буну, Адай, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранель (Дуглас Луис, 72), Понс, Алеиш Гарсия (Гарсия, 46), Порту (Думбия, 85), Стуани.
- Предупреждения:
- Нелсон Семеду (12), Артур (15), Стуани (16), Эспиноса (39), Хуанпе (61), Алькала (68), Порту (69), Пике (81).
- Удаление:
- Лангле (35).
- Дата проведения
- 22 сентября, 14.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 0:1 – 8 Химо Наварро, 1:1 – 30 де Томас, 1:2 – 34 Ибаи Гомес, 1:3 – 56 Кальери, 1:4 – 77 Ибаи Гомес, 1:5 – 90 Бурги.
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Элустондо (Веласкес, 73), Какута, Трехо (Алегрия, 70), Имбула, Гарсия (Эмбарба, 57), де Томас.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Дуарте (Агиррегабириа, 82), Ибаи Гомес, Брашанац, Мубарак, Хони Родригес (Бурги, 79), Гвидетти (Собрино, 64), Кальери.
- Предупреждения:
- Дуарте (23), Агиррегабириа (83), Имбула (90).
- Удаление:
- Ба (35).
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Гол:
- 1:0 – 52 Кике.
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Эйбар –
Дмитрович, Пенья, Паулу Оливейра, Рамис, Хосе Анхель (Арбилья, 89), Эрвиас (Орельяна, 67), Эскаланте, Диоп, Де Бласис, Энрик, Кике (Жордан, 73).
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Леганес –
Куэльяр, Ньом, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Хуанфран (Эль-Жар, 57), Перес, Гумбау, Ролан (Оскар Родригес, 76), Сантос (Эн-Несири, 63), Каррильо.
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.15, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 5 Аспас, 2:0 – 9 Макси Гомес, 2:1 – 39 Плано, 3:1 – 54 Аспас, 3:2 – 65 Унал, 3:3 – 90 Суарес.
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Сельта –
Альварес, Ронкалья, Костас, Араухо, Жунка (Алонсо, 59), Браис Мендес (Бельтран, 82), Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Систо, 69), Аспас, Макси Гомес.
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Суарес, 90), Альба, Калеро, Мартинес, Фернандес (Унал, 56), Кеко (Тони, 53), Мичел, Алькарас, Плано, Чоп.
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Суарес, Бруно Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Даконам (Кристофоро, 78), Ндиайе (Иван Алехо, 63), Анхель, Молина (Серхи Гвардиола, 70).
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Атлетико –
Облак, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Годин, 71), Лемар (Корреа, 80), Родри Эрнандес (Парти, 58), Сауль, Коке, Диего Коста, Гризманн.
- Удаление:
- Иван Алехо (67).
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 41 Асенсио.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Начо, Модрич, Каземиро, Себальос (Васкес, 63), Иско (Льоренте, 79), Бензема (Диас, 60), Асенсио.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Налдо, Эрмосо, Вила, Марк Рока, Перес (Гарсия, 70), Дардер (Санчес, 55), Гранеро, Пьятти (Баптистао, 55), Иглесиас.
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Эль Алькорас»
- Гол:
- 0:1 – 64 Мерино.
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Уэска –
Вернер, Мирамон, Пулидо (Гюрлер, 84), Рубен Семеду, Луизинью (Авила, 79), Мусто, Мелеро, Алекс Гальяр, Гомес (Лонго, 68), Феррейро, Эрнандес.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Тео, Мерино, Субельдия, Пардо (Сурутуса, 74), Ойарсабаль (Родригес, 90), Баутиста (Навас, 85), Хуанми.
- Предупреждения:
- Пардо (23), Луизинью (43), Эрнандес (45), Алекс Гальяр (65), Хуанми (71), Лонго (76), Феррейро (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.