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    Чемпионат Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Жироной», «Бетис» – с «Атлетиком»

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    В 5-м туре испанской примеры «Атлетико» победил «Хетафе» (2:0), «Реал» обыграл «Эспаньол» (1:0), а «Барселона» не обыграла «Жирону» (2:2), проведя 55 минут вдесятером.

    Чемпионат Испании

    5-й тур

    Леванте – Севилья 2:6 (1:4, 1:2)
    Дата проведения
    23 сентября, 13.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Бен-Йеддер, 1:1 – 12 Марти, 1:2 – 21 Каррису, 1:3 – 35 Бен-Йеддер, 1:4 – 45 Бен-Йеддер, 1:5 – 49 Андре Силва, 1:6 – 59 Сарабия, 2:6 – 90 Саймон.
    ЛевантеОласабаль, Педро Лопес, Робер, Постиго, Луна, Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Кампанья (Саймон, 73), Моралес, Марти (Боатенг, 61), Майораль.
    СевильяВацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Васкес, Банега (Меса, 63), Сарабия (Муриэль, 73), Алеиш Видаль, Бен-Йеддер (Промес, 63), Андре Силва.
    Предупреждения:
    Постиго (20), Алеиш Видаль (62).

     

    Вильярреал – Валенсия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    23 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста (Касорла, 73), Форнальс (Педраса, 67), Тригерос, Фунес Мори, Лайюн, Морено, Бакка (Токо-Экамби, 81).
    ВаленсияНето, Пиччини, Габриэл, Диакаби, Гайя, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш, 56), Солер, Парехо, Черышев, Санти Мина (Батшуайи, 46), Гамейро (Коклен, 61).
    Предупреждения:
    Диакаби (22), Коста (38), Лайюн (63), Фунес Мори (84), Марио Гаспар (90).
    Удаление:
    Парехо (58).

     

    Бетис – Атлетик 2:2 (0:2, 2:0)
    Дата проведения
    23 сентября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Иньяки Уильямс, 0:2 – 18 Рауль Гарсия, 1:2 – 51 Бартра, 2:2 – 68 Каналес.
    БетисЛопес, Манди, Бартра, Сидней, Герреро (Инуи, 78), Ло Чельсо (Морон, 65), Гуардадо, Фирпо (Тельо, 62), Каналес, Санчес, Санабрия.
    АтлетикМендибиль, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беньят (Сан Хосе, 73), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия (Капа, 56), Берчиче, Иньяки Уильямс (Муниаин, 82).
    Предупреждения:
    Сусаета (38), Йерай Альварес (40), Беньят (45), Берчиче (50), Каналес (53), Сидней (70), Мартинес (87), Мендибиль (90).
    Удаление:
    Сусаета (45).

     

    Барселона – Жирона 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    23 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Месси, 1:1 – 45 Стуани, 1:2 – 51 Стуани, 2:2 – 63 Пике.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Ракитич, 58), Бускетс, Артур (Коутиньо, 58), Месси, Суарес, Дембеле (Умтити, 46).
    ЖиронаБуну, Адай, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранель (Дуглас Луис, 72), Понс, Алеиш Гарсия (Гарсия, 46), Порту (Думбия, 85), Стуани.
    Предупреждения:
    Нелсон Семеду (12), Артур (15), Стуани (16), Эспиноса (39), Хуанпе (61), Алькала (68), Порту (69), Пике (81).
    Удаление:
    Лангле (35).

     

    Райо Вальекано – Алавес 1:5 (1:2, 0:3)
    Дата проведения
    22 сентября, 14.00, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Химо Наварро, 1:1 – 30 де Томас, 1:2 – 34 Ибаи Гомес, 1:3 – 56 Кальери, 1:4 – 77 Ибаи Гомес, 1:5 – 90 Бурги.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Элустондо (Веласкес, 73), Какута, Трехо (Алегрия, 70), Имбула, Гарсия (Эмбарба, 57), де Томас.
    АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Дуарте (Агиррегабириа, 82), Ибаи Гомес, Брашанац, Мубарак, Хони Родригес (Бурги, 79), Гвидетти (Собрино, 64), Кальери.
    Предупреждения:
    Дуарте (23), Агиррегабириа (83), Имбула (90).
    Удаление:
    Ба (35).

     

    Эйбар – Леганес 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 сентября, 17.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 52 Кике.
    ЭйбарДмитрович, Пенья, Паулу Оливейра, Рамис, Хосе Анхель (Арбилья, 89), Эрвиас (Орельяна, 67), Эскаланте, Диоп, Де Бласис, Энрик, Кике (Жордан, 73).
    ЛеганесКуэльяр, Ньом, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Хуанфран (Эль-Жар, 57), Перес, Гумбау, Ролан (Оскар Родригес, 76), Сантос (Эн-Несири, 63), Каррильо.
    Предупреждения:
    Эскаланте (24), Гумбау (67).

     

    Сельта – Вальядолид 3:3 (2:1, 1:2)
    Дата проведения
    22 сентября, 17.15, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Аспас, 2:0 – Макси Гомес, 2:1 – 39 Плано, 3:1 – 54 Аспас, 3:2 – 65 Унал, 3:3 – 90 Суарес.
    СельтаАльварес, Ронкалья, Костас, Араухо, Жунка (Алонсо, 59), Браис Мендес (Бельтран, 82), Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Систо, 69), Аспас, Макси Гомес.
    ВальядолидМасип, Мойяно (Суарес, 90), Альба, Калеро, Мартинес, Фернандес (Унал, 56), Кеко (Тони, 53), Мичел, Алькарас, Плано, Чоп.
    Предупреждения:
    Алькарас (20), Чоп (25), Ронкалья (42), Жунка (49).

     

    Хетафе – Атлетико 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    22 сентября, 19.30, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14, автогол Сория, 0:2 – 60 Лемар.
    ХетафеСория, Суарес, Бруно Гонсалес, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Даконам (Кристофоро, 78), Ндиайе (Иван Алехо, 63), Анхель, Молина (Серхи Гвардиола, 70).
    АтлетикоОблак, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Годин, 71), Лемар (Корреа, 80), Родри Эрнандес (Парти, 58), Сауль, Коке, Диего Коста, Гризманн.
    Предупреждения:
    Суарес (56), Сауль (82), Хуанфран (84).
    Удаление:
    Иван Алехо (67).

     

    Реал Мадрид – Эспаньол 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 41 Асенсио.
    Реал МадридКуртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Начо, Модрич, Каземиро, Себальос (Васкес, 63), Иско (Льоренте, 79), Бензема (Диас, 60), Асенсио.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Налдо, Эрмосо, Вила, Марк Рока, Перес (Гарсия, 70), Дардер (Санчес, 55), Гранеро, Пьятти (Баптистао, 55), Иглесиас.
    Предупреждения:
    Начо (6), Марк Рока (26), Лопес (45), Каземиро (77).

     

    Уэска – Реал Сосьедад 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    21 сентября, 22.00, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 64 Мерино.
    УэскаВернер, Мирамон, Пулидо (Гюрлер, 84), Рубен Семеду, Луизинью (Авила, 79), Мусто, Мелеро, Алекс Гальяр, Гомес (Лонго, 68), Феррейро, Эрнандес.
    Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Тео, Мерино, Субельдия, Пардо (Сурутуса, 74), Ойарсабаль (Родригес, 90), Баутиста (Навас, 85), Хуанми.
    Предупреждения:
    Пардо (23), Луизинью (43), Эрнандес (45), Алекс Гальяр (65), Хуанми (71), Лонго (76), Феррейро (90).
    Удаления:
    Хуанми (71), Тео (82).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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