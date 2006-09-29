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    Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Челси» против «Ливерпуля»

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    В 7-м туре премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Уотфордом». 

    «Манчестер Сити» примет «Брайтон», а «Челси» будет противостоять «Ливерпулю». 

    Чемпионат Англии

    7-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    29 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Брайтон
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ньюкасл – Лестер
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эвертон – Фулхэм
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вулверхэмптон – Саутгемптон
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Уотфорд
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хаддерсфилд – Тоттенхэм
    Дата проведения
    29 сентября, 17.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Челси – Ливерпуль
    Дата проведения
    29 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кардифф – Бернли
    Дата проведения
    30 сентября, 18.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Борнмут – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    1 октября, 22.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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