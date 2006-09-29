Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Челси» против «Ливерпуля»

В 7-м туре премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Уотфордом».
«Манчестер Сити» примет «Брайтон», а «Челси» будет противостоять «Ливерпулю».
Чемпионат Англии
7-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.00, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 30 сентября, 18.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Дин Корт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.