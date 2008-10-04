Семак о 27 ударах «Славии»: «Вы считаете, «Зенит» не заслужил победу? Для меня контроль мяча не имеет значения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал победу над «Славией» (1:0) в матче , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Ожидаемо тяжелая игра. Нужно было раньше забивать. После гола были возможности для быстрых атак, чуть-чуть их не довели до логического завершения.

Соперник был хорош, много бил с дистанции. Все сыграли однозначно не лучшую игру, были шероховатости в обороне, но добились нужного для нас результата.

- «Славия» нанесла 27 ударов, 15 из-за штрафной. Почему так часто давали бить? Вы считаете, что заслужил победу?

– Вы считаете, не заслужил? Прекрасный гол, классный пас Паредеса. Кокорин мог забивать еще.

Удары нас не могут радовать, но мы добились победы. Фаворитов в группе нет, если кто-то считает иначе, я не согласен.

Мы низко опускались, поэтому они били с дистанции. Но большинство ударов были абсолютно не опасны, количество нужно проецировать на их опасность. Действовали некомпактно, было пространство между линиями.

- Отдача инициативы сопернику – ваша идея?

– Мы прекрасно понимаем, что «Славия» любит и умеет контролировать мяч, но они действуют разносторонне. В первом тайме мы могли извлечь выгоду для себя в быстрых атаках, но получилось только во втором.

Сейчас нет принципиальной разницы, кто контролирует мяч. Вопрос в создании моментов, в тактике. Все зависит от конкретного матча и состояния. Мы точно не стремились к прессингу на протяжении всего матча. Для меня лично контроль мяча не имеет принципиального значения.

- Почему в запасе остались Кузяев и Смольников?

– Направо у нас есть Смольников и Анюков, в возможностях которого мы не сомневаемся. Если у нас есть возможность ротировать состав, мы это делаем.

От Кузяева мы ждем более качественной игры, он остался в запасе по футбольным причинам. Краневиттер хорошо сыграл на кубок и проявил себя в тренировочном процессе, поэтому сегодня он получил шанс сыграть.

- Краневиттер не так часто играл в последних матчах. Как вы оцените его связку с Паредесом сегодня?

– На первый взгляд, сыграл неплохо. Дальше сделаем разбор матча, более пристально посмотрим на его действия.

Вряд ли кто-то провел свою лучшую игру. Думаю, все на примерно одинаковом уровне. Больших претензий к Краневиттеру нет.

- Тренер похвалил Лунева. Он сыграл так сильно из-за того, что Акинфеев закончил карьеру в сборной?

– Ошибки были у всех, Лунев не исключение. У него было достаточно ошибок сегодня. Он делает свою работу, выручая нас.

Хорошо, что тренер соперника хвалит наших игроков. Их я тоже могу похвалить, прекрасная команда. Игра для болельщиков, было много моментов. Свою команду поздравляю с победой, – сказал Семак.