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    Семак о 27 ударах «Славии»: «Вы считаете, «Зенит» не заслужил победу? Для меня контроль мяча не имеет значения»

    Теги Зенит Александр Анюков Сергей Семак Славия Прага Лига Европы Игорь Смольников Андрей Лунев Далер Кузяев Матиас Краневиттер Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал победу над «Славией» (1:0) в матче Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Ожидаемо тяжелая игра. Нужно было раньше забивать. После гола были возможности для быстрых атак, чуть-чуть их не довели до логического завершения.

    Соперник был хорош, много бил с дистанции. Все сыграли однозначно не лучшую игру, были шероховатости в обороне, но добились нужного для нас результата.

    - «Славия» нанесла 27 ударов, 15 из-за штрафной. Почему так часто давали бить? Вы считаете, что «Зенит» заслужил победу?

    – Вы считаете, не заслужил? Прекрасный гол, классный пас Паредеса. Кокорин мог забивать еще.

    Удары нас не могут радовать, но мы добились победы. Фаворитов в группе нет, если кто-то считает иначе, я не согласен.

    Мы низко опускались, поэтому они били с дистанции. Но большинство ударов были абсолютно не опасны, количество нужно проецировать на их опасность. Действовали некомпактно, было пространство между линиями.

    - Отдача инициативы сопернику – ваша идея?

    – Мы прекрасно понимаем, что «Славия» любит и умеет контролировать мяч, но они действуют разносторонне. В первом тайме мы могли извлечь выгоду для себя в быстрых атаках, но получилось только во втором.

    Сейчас нет принципиальной разницы, кто контролирует мяч. Вопрос в создании моментов, в тактике. Все зависит от конкретного матча и состояния. Мы точно не стремились к прессингу на протяжении всего матча. Для меня лично контроль мяча не имеет принципиального значения.

    - Почему в запасе остались Кузяев и Смольников?

    – Направо у нас есть Смольников и Анюков, в возможностях которого мы не сомневаемся. Если у нас есть возможность ротировать состав, мы это делаем.

    От Кузяева мы ждем более качественной игры, он остался в запасе по футбольным причинам. Краневиттер хорошо сыграл на кубок и проявил себя в тренировочном процессе, поэтому сегодня он получил шанс сыграть.

    - Краневиттер не так часто играл в последних матчах. Как вы оцените его связку с Паредесом сегодня?

    – На первый взгляд, сыграл неплохо. Дальше сделаем разбор матча, более пристально посмотрим на его действия.

    Вряд ли кто-то провел свою лучшую игру. Думаю, все на примерно одинаковом уровне. Больших претензий к Краневиттеру нет.

    - Тренер «Славии» похвалил Лунева. Он сыграл так сильно из-за того, что Акинфеев закончил карьеру в сборной?

    – Ошибки были у всех, Лунев не исключение. У него было достаточно ошибок сегодня. Он делает свою работу, выручая нас.

    Хорошо, что тренер соперника хвалит наших игроков. Их я тоже могу похвалить, прекрасная команда. Игра для болельщиков, было много моментов. Свою команду поздравляю с победой, – сказал Семак.

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