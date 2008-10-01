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    Зидан – один из претендентов на смену Маротте в «Ювентусе»

    Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия Зинедин Зидан Беппе Маротта Фабио Паратичи Футбол

    Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может заняться административной работой.

    По данным Tuttosport, «Ювентус» рассматривает Зидана в качестве претендента на пост генерального директора после ухода Беппе Маротты.

    Впрочем, новым CEO «Юве» могут стать Павел Недвед или Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также Мишель Ува – нынешний исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент УЕФА.

    Ранее сообщалось, что с Зиданом вступил в переговоры «Манчестер Юнайтед», который может уволить Жозе Моуринью. Однако в клубе опровергли эту информацию.

    Маротта покинет пост гендиректора «Ювентуса» после 8 лет в клубе

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