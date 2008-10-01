Зидан – один из претендентов на смену Маротте в «Ювентусе»

Бывший тренер Зинедин Зидан может заняться административной работой.

По данным Tuttosport, рассматривает Зидана в качестве претендента на пост генерального директора после ухода Беппе Маротты.

Впрочем, новым CEO «Юве» могут стать или Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также Мишель Ува – нынешний исполнительный директор футбола Италии и вице-президент УЕФА.

Ранее сообщалось, что с Зиданом вступил в переговоры «Манчестер Юнайтед», который может уволить Жозе Моуринью. Однако в клубе опровергли эту информацию.

Маротта покинет пост гендиректора «Ювентуса» после 8 лет в клубе