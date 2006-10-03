Виктор Гончаренко: «Влашич понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- После прекрасных первых 20 минут была сложная концовка тайма. Что вы сделали в перерыве, чтобы команда вышла дерзкой на второй тайм?

– Нужно успокаивать команду. Многим игрокам с трудом верилось, что мы ведем. В какой-то мере во втором тайме нам удалось следовать плану даже лучше, чем в первом. Были даже предпосылки для того, чтобы забить еще.

- Что произошло в эпизоде с удалением Акинфеева? Это прямая красная?

– Думаю, что игра уже заканчивалась, поэтому не стоило давать после первой желтой вторую. Надеюсь, что Игорь отделается одной игрой, потому что он для нас – полкоманды, если не больше.

- Как вы оцените игру Влашича?

– Он был великолепен. Не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Он понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде. Он был хорош не только в атаке, но и в обороне. Гол – отличный показатель пользы, которую он нам приносит. Он очень амбициозный, не хочет сидеть на скамейке . Думаю, он сделал правильный шаг и, по сути, своим ударом обыграл «Реал».

- Что вы говорили Кырнацу?

– Думаю, что он сам не знает своих возможностей. Не забывайте, что у нас есть Помазун. У него неприятная травма, но она позволяет играть. Скорее всего, с «Ромой» сыграет он.

Я сказал Кырнацу, что время вышло и что лучше будет, если вынос произведет защитник. Могло быть волнение, из-за которого Кырнац мог сорвать этот вынос, – сказал Гончаренко.

Акинфеев был удален в добавленное время за две желтые карточки. Он обругал судью

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