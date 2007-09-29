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    Георгий Джикия: «Обидно, что на «Спартак» столько вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Надо уже удалиться из инстаграма»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков интернет Георгий Джикия Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ситуации с лайками, которые Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили в инстаграме под критическим в отношении главного тренера Массимо Карреры постом известного болельщика Дмитрия Назарова. 

    После этого игроки были отстранены от тренировок с основой. 

    – Как тему с лайками обсуждала команда?

    – Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.

    – Вы как?

    – Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на «Спартак» так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.

    – Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

    – Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая…

    Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма, – сказал Джикия. 

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