Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после дерби с ЦСКА (1:1) в 8-м туре РПЛ высказался об отстраненных футболистах.
Ранее хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль москвичей по решению Карреры. Это произошло после лайка посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.
– Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.
– На данный момент – нет.
– Почему?
– Я так решил.
– Вы накануне смотрели матч молодежных команд?
– Нет, у нас была тренировка, – заявил тренер.
Глушаков и Ещенко сыграли за молодежку и получили лайк от комментаторов