Главный тренер Массимо Каррера после дерби с ЦСКА (1:1) в 8-м туре РПЛ высказался об отстраненных футболистах.

Ранее хавбек и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль москвичей по решению Карреры. Это произошло после лайка посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

– Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.

– На данный момент – нет.

– Почему?

– Я так решил.

– Вы накануне смотрели матч молодежных команд?

– Нет, у нас была тренировка, – заявил тренер.

Глушаков и Ещенко сыграли за молодежку и получили лайк от комментаторов

Глушаков облажался с лайком. Оправдания – слабые