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    Каррера о том, что Глушаков и Ещенко пока не вернутся в состав: «Я так решил»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков первенство молодежных команд Россия Спартак мол Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после дерби с ЦСКА (1:1) в 8-м туре РПЛ высказался об отстраненных футболистах.

    Ранее хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль москвичей по решению Карреры. Это произошло после лайка посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    – Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.

    – На данный момент – нет.

    – Почему?

    – Я так решил.

    – Вы накануне смотрели матч молодежных команд?

    – Нет, у нас была тренировка, – заявил тренер.

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    Опрос

    Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Правильно?

    75617 голосов 114
    • Да, они поддержали критику тренера
      75%
    • Нет, лайк - не повод для отстранения
      25%

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