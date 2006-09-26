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    Лэмпард о победе над «МЮ»: «Я в шоке и очень горжусь»

    Теги Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Кубок английской лиги Дерби Каунти чемпионшип Футбол

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:2, 8-7) в третьем раунде Кубка лиги.

    «Я в шоке. Что за игра! Пропустить быстрый гол на «Олд Траффорд» и так здорово играть, как мы, – это потрясающе. Нам хватило характера, чтобы пробить пенальти и играть вот так. Я горжусь командой.

    Мне было невероятно легко выбрать состав. Парни здорово сыграли с «Брентфордом» и заслужили шанс сыграть на «Олд Траффорд». Я хотел видеть команду, которая будет биться. Я очень горжусь.

    Я стараюсь построить успешную команду, и такие вечера просто невероятны. Выйти против игроков мирового класса и так сыграть!» – сказал Лэмпард в эфире Sky Sports.

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