Актер Баринов: «В «Локомотиве» есть задержки премиальных»

Актер и болельщик Валерий Баринов высказался о ситуации в клубе.

– Плохо ни о ком говорить не хочу. Давайте подождем. Хотя, конечно, обидно, что в этом сезоне мы пока вне игры.

Но я вижу, что дух команды остался. Главное, чтобы наладились взаимоотношения, и не дергали футболистов, заплатили им все деньги.

Создать атмосферу в команде очень трудно, а разрушить ее можно быстро. Даже не знаю, как это определить: вредительство со стороны руководства или что это такое?

– Вы говорите, что в команде есть задержки по выплатам?

– Задержки премиальных. А еще я имел в виду не заключение контракта с Фернандешем. Не понимаю, что это такое? В прошлом году «Спартак» ломал голову над тем, как нейтрализовать Фернандеша, но у нас нашлись свои люди, которые его выключили.

Сам футболист старается, несмотря на унижение со стороны руководителей клуба. Выйти в Лигу чемпионов, чтобы потом раскидать команду?

Да, ситуация сложная, но не пожар. Состав остался, плюс молодые ребята подтянутся. Мальчишки должны почувствовать, что они могут играть.

– После матча с «Зенитом» опять пошли разговоры про кредит доверия к Юрию Семину. Как относитесь к этим разговорам?

– У Семина безграничный кредит доверия среди болельщиков. Они знают, что происходит внутри клуба. Юрию Палычу надо помогать, а не спорить с ним.

Из всех руководителей клуба в футболе лучше всех разбирается Семин. Он ведь не хотел что-то разваливать или устроить интриги в команде. Просто нужно взяться за голову и погасить свои амбиции. Все потихоньку наладится.

Глядишь, он сделает из чемпиона мира, который пришел в команду, футболиста. А то пока непонятно, что это такое и зачем его взяли в .

– Хеведеса имеете в виду?

– Да. Ему, наверное, все равно. У него хорошая зарплата, подъемные. Вот Крыховяк пытается, борется, хочет доказать. Это другой класс.

Вот Барбоза говорит, что Фенандешу предложили контракт на сорок процентов ниже. За что? В прошлом году он был основным из нескольких футболистов, которые выиграли чемпионат.

Представить «Локомотив» без Фернандеша в прошлом сезоне просто невозможно. Человек вложил больше, чем сорок процентов в то, чтобы команда стала чемпионом, а ему говорят, что хотят урезать зарплату на сорок процентов. Это что? Понимание футбола? Психологии футболиста? Это просто топором ломают инструмент. Все равно, что рояль чинить кувалдой.

Вы должны следить, чтобы ребятам вовремя деньги выплачивались. Пока Юрию Палычу удавалось собирать сломанные инструменты, но зачем их снова ломать? А сейчас не надо паниковать. Не каждый же год становиться чемпионами, – сказал актер.

Напомним, в восьми стартовых матчах сезона РПЛ железнодорожники одержали всего две победы. Команда занимает 11-ю позицию с 9 очками.

Серия «Локомотива» без побед во всех турнирах составляет четыре матча (три поражения с общим счетом 4:10, одна ничья).