Чемпионат России. «Крылья Советов» играют с «Краснодаром»

В 8-м туре РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Анжи» (0:1), «Ростов» и «Уфа» голов не забили (0:0).

Центральные матчи проходят в воскресенье – «Зенит» взял верх над «Локомотивом» (5:3), ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

В понедельник «Краснодар» проведет выездной матч с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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