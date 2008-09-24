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    Чемпионат России. «Крылья Советов» играют с «Краснодаром»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Футбол

    В 8-м туре РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Анжи» (0:1), «Ростов» и «Уфа» голов не забили (0:0).

    Центральные матчи проходят в воскресенье – «Зенит» взял верх над «Локомотивом» (5:3), ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

    В понедельник «Краснодар» проведет выездной матч с «Крыльями Советов». 

    Чемпионат России

    8-й тур

    Крылья Советов – Краснодар 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    24 сентября, 18.30, «Самара-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Крылья СоветовРыжиков, Надсон, Самарджич, Рохель, Зотов, Башкиров, Антон, Ткачук, Мияйлович, Канунников, Чичерин.
    КраснодарКрицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Куэва, Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон, Ари.
    Предупреждения:
    Газинский (10), Спайич (24), Рохель (30), Мияйлович (32), Ткачук (36).

     

    Зенит – Локомотив 5:3 (1:1, 4:2)
    Дата проведения
    23 сентября, 16.30, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Шатов, 1:1 – 17 Баринов, 2:1 – 48 Ерохин, 3:1 – 57 Дзюба, 4:1 – 64 Шатов, 4:2 – 74 Миранчук, 4:3 – 85 Смолов, 5:3 – 90 Дриусси.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Кузяев (Эрнани, 73), Паредес, Шатов (Маркизио, 68), Дриусси (Кокорин, 90), Ерохин, Дзюба.
    ЛокомотивГильерме, Хеведес, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Игнатьев (Миранчук, 70), Денисов, Баринов, Идову, Миранчук, Фернандеш, Смолов.
    Предупреждения:
    Кузяев (27), Баринов (29), Игнатьев (34), Идову (72), Тарасов (80), Эрнани (87), Дриусси (90).
    Удаление:
    Тарасов (82).

     

    ЦСКА – Спартак 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    23 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30 Фернандо, 1:1 – 63 Влашич.
    ЦСКААкинфеев, Родриго Бекао, Чернов, Набабкин, Фернандес, Влашич, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 72), Чалов (Жамалетдинов, 78).
    СпартакМаксименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Попов (Игнатов, 88), Фернандо, Зобнин, Самедов (Тимофеев, 67), Луис Адриано, Ханни (Ташаев, 76).
    Предупреждения:
    Родриго Бекао (40), Самедов (40), Чернов (90), Набабкин (90).

     

    Енисей – Урал 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    22 сентября, 11.30, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 25, автогол Семакин, 0:2 – 58 Ильин, 1:2 – 59 Занев.
    ЕнисейНестеренко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев (Саркисов, 73), Комков, Семакин, Зотов, Комолов (Бодул, 46), Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).
    УралГодзюр, Брызгалов, Ароян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Димитров, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.
    Предупреждения:
    Димитров (17), Бумаль (63).

     

    Динамо – Анжи 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 сентября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 49 Понсе.
    ДинамоШунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко (Черных, 63), Тетте, Соу (Марков, 53), Мигел Кардозу, Луценко, Жоаозиньо.
    АнжиДюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гиголаев, Долгов (Удалый, 70), Чайковский (Хамдамов, 48), Кулик, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе.
    Предупреждения:
    Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).

     

    Арсенал Тула – Рубин 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    22 сентября, 16.30, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Мохаммед, 2:0 – 76 Бакаев, 2:1 – 77 Коновалов, 2:2 – 90 Уремович.
    Арсенал ТулаНигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 66), Бакаев, Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Ожегович (Комбаров, 82).
    РубинКоновалов, Устинов, Чико (Уремович, 46), Навас, Сорокин, Байрамян, Подберезкин (Могилевец, 65), Гранат, Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров, 46).
    Предупреждения:
    Подберезкин (7), Берхамов (24), Могилевец (69), Денисов (79), Бухаров (83), Лесовой (85), Уремович (90), Навас (90).

     

    Ростов – Уфа 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    РостовАбаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Салетрос (Калачев, 53), Гацкан, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Ионов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).
    УфаБеленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Сысуев (Безденежных, 46), Карп, Тилль, Игбоун (Бизяк, 90), Кротов (Алиев, 90).
    Предупреждения:
    Игбоун (17), Вилюш (29), Табидзе (71), Карп (87).

     

    Ахмат – Оренбург 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Анхель, 1:1 – 67 Афонин.
    АхматГородов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо (Мбенг, 83), Мохаммади, Швец, Думбия, Исмаэл, Балай (Бериша, 58), Митришев (Гащенков, 70).
    ОренбургФролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович, Афонин, Мишкич (Чиркин, 15), Сутормин (Рикарду Алвеш, 74), Деспотович (Козлов, 90).
    Предупреждения:
    Думбия (50), Попович (60), Афонин (63), Бериша (80), Ойеволе (80).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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