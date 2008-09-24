Чемпионат России. «Крылья Советов» играют с «Краснодаром»

В 8-м туре РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Анжи» (0:1), «Ростов» и «Уфа» голов не забили (0:0).
Центральные матчи проходят в воскресенье – «Зенит» взял верх над «Локомотивом» (5:3), ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).
В понедельник «Краснодар» проведет выездной матч с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
8-й тур
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Рыжиков, Надсон, Самарджич, Рохель, Зотов, Башкиров, Антон, Ткачук, Мияйлович, Канунников, Чичерин.
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Краснодар –
Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Куэва, Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон, Ари.
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Крестовский»
- Голы:
- 1:0 – 13 Шатов, 1:1 – 17 Баринов, 2:1 – 48 Ерохин, 3:1 – 57 Дзюба, 4:1 – 64 Шатов, 4:2 – 74 Миранчук, 4:3 – 85 Смолов, 5:3 – 90 Дриусси.
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Кузяев (Эрнани, 73), Паредес, Шатов (Маркизио, 68), Дриусси (Кокорин, 90), Ерохин, Дзюба.
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Локомотив –
Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Игнатьев (Миранчук, 70), Денисов, Баринов, Идову, Миранчук, Фернандеш, Смолов.
- Предупреждения:
- Кузяев (27), Баринов (29), Игнатьев (34), Идову (72), Тарасов (80), Эрнани (87), Дриусси (90).
- Удаление:
- Тарасов (82).
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Родриго Бекао, Чернов, Набабкин, Фернандес, Влашич, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 72), Чалов (Жамалетдинов, 78).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Попов (Игнатов, 88), Фернандо, Зобнин, Самедов (Тимофеев, 67), Луис Адриано, Ханни (Ташаев, 76).
- Предупреждения:
- Родриго Бекао (40), Самедов (40), Чернов (90), Набабкин (90).
- Дата проведения
- 22 сентября, 11.30, «стадион Центральный Красноярск»
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Енисей –
Нестеренко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев (Саркисов, 73), Комков, Семакин, Зотов, Комолов (Бодул, 46), Костюков, Кутьин (Обрадович, 56).
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Урал –
Годзюр, Брызгалов, Ароян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Димитров, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.
- Дата проведения
- 22 сентября, 14.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 0:1 – 49 Понсе.
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Динамо –
Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко (Черных, 63), Тетте, Соу (Марков, 53), Мигел Кардозу, Луценко, Жоаозиньо.
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Анжи –
Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гиголаев, Долгов (Удалый, 70), Чайковский (Хамдамов, 48), Кулик, Рабиу (Ондуа, 89), Понсе.
- Предупреждения:
- Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88).
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.30, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 66), Бакаев, Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Ожегович (Комбаров, 82).
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Рубин –
Коновалов, Устинов, Чико (Уремович, 46), Навас, Сорокин, Байрамян, Подберезкин (Могилевец, 65), Гранат, Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров, 46).
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Салетрос (Калачев, 53), Гацкан, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Ионов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).
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Уфа –
Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Сысуев (Безденежных, 46), Карп, Тилль, Игбоун (Бизяк, 90), Кротов (Алиев, 90).
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо (Мбенг, 83), Мохаммади, Швец, Думбия, Исмаэл, Балай (Бериша, 58), Митришев (Гащенков, 70).
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Оренбург –
Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович, Афонин, Мишкич (Чиркин, 15), Сутормин (Рикарду Алвеш, 74), Деспотович (Козлов, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.