Сергей Анохин: «Конечно, Черчесов лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы. У нас появился супертренер»

Вице-президент РФС Сергей Анохин высказался по поводу того, что стал претендентом на звание тренера года по версии ФИФА.

«Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер.

Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.

При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!

У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!

Контракт Черчесова – это вопрос к РФС и Станиславу Саламовичу. Общая оценка его работы это признание его в 11 лучших, а, по моему мнению, самым лучшим.

Остальные вопросы пускай идут своим чередом. Я исключительно за то, чтобы Черчесов остался! И это мое частное мнение», – считает Анохин.

Черчесов – кандидат на лучшего тренера года