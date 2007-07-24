Новый канал «Матч! Премьер» покажет все игры РПЛ, Кубка России, а также обзоры европейских чемпионатов

«Матч ТВ» сообщил о наполнении нового телеканала «Матч! Премьер».

Канал, созданный вместо телеканала «Наш Футбол», покажет все матчи российской премьер-лиги, Кубка России, товарищеские матчи клубов в межсезонье, а также обзоры топ-5 европейских чемпионатов.

Также в эфире канала будут выходить премьерные показы таких футбольных программ, как «Футбольные каникулы», «Тотальный футбол» и «Специальный репортаж».

Кроме того, большое внимание будет уделяться аналитике и разборам матчей.

Ранее стало известно, что руководителем нового канала уже назначен Гавриил Гордеев, более известный как бывший резидент шоу Comedy Club Гавр.