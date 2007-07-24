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    Новый канал «Матч! Премьер» покажет все игры РПЛ, Кубка России, а также обзоры европейских чемпионатов

    Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания бизнес телевидение РПЛ Матч ТВ Футбол

    «Матч ТВ» сообщил о наполнении нового телеканала «Матч! Премьер».

    Канал, созданный вместо телеканала «Наш Футбол», покажет все матчи российской премьер-лиги, Кубка России, товарищеские матчи клубов РПЛ в межсезонье, а также обзоры топ-5 европейских чемпионатов.

    Также в эфире канала будут выходить премьерные показы таких футбольных программ, как «Футбольные каникулы», «Тотальный футбол» и «Специальный репортаж».

    Кроме того, большое внимание будет уделяться аналитике и разборам матчей.

    Ранее стало известно, что руководителем нового канала уже назначен Гавриил Гордеев, более известный как бывший резидент шоу Comedy Club Гавр. 

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