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    Гаттузо подтвердил, что Бонуччи хочет уйти из «Милана»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Дженнаро Гаттузо серия А Италия возможные трансферы Футбол

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что защитник Леонардо Бонуччи хочет сменить клуб.

    «Я общался с Лео. Нужно быть честным и говорить обо всем так, как есть на самом деле.

    У нас была встреча. Он пообщался со мной. Но ему нужно обсуждать это не со мной, а с руководством.

    Пока он не покинет команду, хочу видеть такого же Бонуччи, как в последние 12 дней – профессионала, который ведет себя как настоящий капитан и подбадривает команду.

    Решать будут Лео и руководство. Но я надеюсь, что он останется. Он сильный психологически и талантливый футболист.

    Думаю, даже если игрок выражает желание уйти, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться», – заявил Гаттузо.

    Ранее сообщалось, что «Милан» может вернуть Бонуччи в «Ювентус» в обмен на форварда Гонсало Игуаина.

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