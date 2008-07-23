Мосгорсуд оставил в силе арест участников Pussy Riot за акцию в финале ЧМ-2018

Московский городской суд оставил в силе административный арест участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ-2018.

16 июля Хамовнический районный суд Москвы назначил наказание Веронике Никульшиной, Ольге Курачевой, Ольге Пахтусовой и Петру Верзилову в виде 15 суток административного ареста по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Всем четверым участникам акции запретили три года посещать спортивные мероприятия.

Напомним, что 15 июля во время финального матча чемпионата мира между Францией и Хорватией (4:2) четверо участников Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле «Лужников». Они заявили, что акция «Милиционер вступает в игру» была направлена на привлечение внимания к необходимости освобождения политзаключенных и допущения политической конкуренции в России.

В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot