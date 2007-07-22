Гаджи Гаджиев: «Российский футбол болен»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

Ранее Гаджиев сообщил, что «Анжи» может не доиграть сезон-2018/19 в РПЛ.

«Не только «Анжи» эта ситуация касается. Наш российский футбол сегодня болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции. У нас в стране, к сожалению, был перекос в сторону приглашения иностранных тренеров, но за это время из-за рубежа не пригласили ни одного квалифицированного менеджера. Эта проблема общая, российская, она касается многих клубов.

В Нидерландах бюджет среднего клуба — 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. Если клуб попадает в еврокубки, то и эти оставшиеся 5 миллионов евро в бюджете покрываются. То есть владелец клуба вообще ничего не тратит. А если клуб еще и в Лигу чемпионов пробивается, то и в плюсе остается.

У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки — раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы. Подошла ситуация, когда обязательно должен быть решен этот вопрос. Если не решить его, у российского футбола будут очень большие проблемы. Кризис можно преодолеть только совместными усилиями власти и профессиональных клубов.

Что нам показал чемпионат мира по футболу? Каково отношение к футболу в разных странах. Мы же видели, на трибунах присутствовали главы ведущих европейских государств и руководители нашей страны. И не понаслышке знаем, какова роль президента России в том, что чемпионат состоялся у нас. Благодаря его усилиям удалось так организованно и, можно сказать, блестяще провести этот турнир.

Чемпионат — это же не только спортивное соревнование, он имеет серьезное политическое значение. Мы, например, стремимся к тому, чтобы позитивно представить нашу страну в глазах граждан других стран (ясно, что идет все время какая-то идеологическая война). И для решения задач, связанных с продвижением имиджа России, чемпионат сыграл огромную роль. И этого нельзя не замечать. Один из лозунгов ФИФА: «Земля — это мяч! Футбол движет миром!». Об актуальности этого лозунга я стал задумываться именно в дни чемпионата мира. Ведь это действительно так. В чем будут соревноваться страны? В вооружении? Ну, это не может бесконечно продолжаться. Поэтому — в спорте. А спорт номер один по популярности — футбол. Это 3-4 миллиарда зрителей, миллионы туристов», - сказал Гаджиев.