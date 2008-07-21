В Алма-Ате простились с Денисом Теном. На церемонию пришли почти 5000 человек

Сегодня в Алма-Ате прошли похороны бронзового призера по фигурному катанию Дениса Тена.

19 июля на 25-летнего фигуриста напали автограбители, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. К этому моменту он потерял около трех литров крови. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. Накануне были задержаны оба подозреваемых, которые признали свою вину.

Панихида состоялась во дворце спорта имени Балуана Шолака. На церемонию прощания с Теном пришли почти пять тысячи человек, сообщает «Интерфакс». Пришедшие проводили спортсмена аплодисментами.

Похороны фигуриста пройдут на кладбище в поселке Дружба в пригороде Алма-Аты.

Тен является бронзовым призером в Сочи, на его счету серебро и бронза чемпионатов мира, а также золото чемпионата четырех континентов.

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