Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МакГрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус с бойцами в Бруклине

    Теги происшествия UFC Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Адвокаты экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора завершают переговоры с прокуратурой Нью-Йорка по поводу смягчения наказания бойцу за хулиганское нападение в апреле на автобус с бойцами UFC в Бруклине. Сделка с правосудием позволит МакГрегору избежать тюрьмы и депортации из США.

    Адвокаты ирландца находятся на финальной стадии переговоров со стороной обвинения. Прокуратура уже дала согласие смягчить обвинения в отношении бойца, переквалифицировав их в категорию «мелкое правонарушение».

    В обратном случае Макгрегору грозит тюремный срок до семи лет и депортация из США без права возвращения. Новое заседание суда по делу МакГрегора назначено на 26 июля.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться