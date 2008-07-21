МакГрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус с бойцами в Бруклине

Адвокаты экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора завершают переговоры с прокуратурой Нью-Йорка по поводу смягчения наказания бойцу за хулиганское нападение в апреле на автобус с бойцами UFC в Бруклине. Сделка с правосудием позволит МакГрегору избежать тюрьмы и депортации из США.

Адвокаты ирландца находятся на финальной стадии переговоров со стороной обвинения. Прокуратура уже дала согласие смягчить обвинения в отношении бойца, переквалифицировав их в категорию «мелкое правонарушение».

В обратном случае Макгрегору грозит тюремный срок до семи лет и депортация из США без права возвращения. Новое заседание суда по делу МакГрегора назначено на 26 июля.