Александр Овечкин: «Глушаков – лучший футболист России, Дзюба – лев, Путин – король»

Нападающий «Вашингтона» сыграл в ассоциации. Российский хоккеист должен был охарактеризовать одним или несколькими словами известных людей на фотографиях.

«Малкин – отличный парень. Кузнецов – мой центрфорвард. Ковальчук – красавчик», – сказал Овечкин.

Овечкин охарактеризовал нападающего сборной России Артема Дзюбу словом «лев», Дениса Глушакова назвал «лучшим футболистом России», Криштиану Роналду – «звездой», Лионеля Месси – «богом футбола».

Также 32-летний нападающий назвал президента России Владимира Путина «королем», а Дональда Трампа — «президентом Америки».