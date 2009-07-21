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    Александр Овечкин: «Глушаков – лучший футболист России, Дзюба – лев, Путин – король»

    Теги Артем Дзюба Вашингтон Криштиану Роналду Лионель Месси Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Владимир Путин Денис Глушаков Евгений Кузнецов Дональд Трамп Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в ассоциации. Российский хоккеист должен был охарактеризовать одним или несколькими словами известных людей на фотографиях. 

    «Малкин – отличный парень. Кузнецов – мой центрфорвард. Ковальчук – красавчик», – сказал Овечкин.

    Овечкин охарактеризовал нападающего сборной России Артема Дзюбу словом «лев», Дениса Глушакова назвал «лучшим футболистом России», Криштиану Роналду – «звездой», Лионеля Месси – «богом футбола». 

    Также 32-летний нападающий назвал президента России Владимира Путина «королем», а Дональда Трампа — «президентом Америки».

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