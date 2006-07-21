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    Паоло Скарони стал президентом «Милана», Ли Йонхонг покинул клуб

    Теги Милан серия А Италия бизнес Марко Фассоне Йонхонг Ли Футбол

    «Милан» сформировал новый руководящий состав.

    Совет директоров ратифицировал назначение Паоло Скарони на должность президента клуба. 71-летний итальянский бизнесмен известен по работе на посту исполнительного директора нефтегазовой компании Eni. Также он занимал должности в структурах энергетической корпорации Chevron и производителя стекла Pilkington.

    Китайский предприниматель Ли Йонхонг покинул пост президента «Милана». Также в отставку были отправлены генеральный директор Марко Фассоне и еще ряд функционеров из Китая.

    «Милан» сейчас находится под контролем американской инвестиционной корпорации Elliott. Помимо Скарони, в новый совет директоров клуба вошли Марко Патуано, Джорджо Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серкьоне, Альфредо Грача, Джанлука Д′Аванзо и Фрэнк Туил.

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