Матчи ЧМ-2018 на сайте «Первого канала» посмотрели 40 млн человек

«Первый канал» опубликовал статистику по просмотрам матчей .

По данным исследования Mediascope, хотя бы одну минуту любого из 27 матчей, показанных телеканалом, смотрели 71% от населения всей страны старше четырех лет – 95 миллионов человек.

Четвертьфинал Россия – Хорватия стал самой популярной спортивной трансляцией в России за последние 10 лет.

Онлайн-версии трансляций на сайте «Первого» посмотрели больше 40 миллионов уникальных интернет-пользователей. При этом аудитория сайта выросла с 10 миллионов уникальных юзеров до 21 миллиона.