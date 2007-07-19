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    Матчи ЧМ-2018 на сайте «Первого канала» посмотрели 40 млн человек

    Теги телевидение Первый канал ЧМ-2018 Футбол

    «Первый канал» опубликовал статистику по просмотрам матчей ЧМ-2018.

    По данным исследования Mediascope, хотя бы одну минуту любого из 27 матчей, показанных телеканалом, смотрели 71% от населения всей страны старше четырех лет – 95 миллионов человек.

    Четвертьфинал Россия – Хорватия стал самой популярной спортивной трансляцией в России за последние 10 лет.

    Онлайн-версии трансляций на сайте «Первого» посмотрели больше 40 миллионов уникальных интернет-пользователей. При этом аудитория сайта выросла с 10 миллионов уникальных юзеров до 21 миллиона.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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