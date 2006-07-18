Путин о ЧМ-2018: «Перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

Президент РФ Владимир Путин на открытии Московского урбанистического форума высказался о .

По словам политика, иностранным болельщикам понравилось в России и они высоко оценили гостеприимство, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру, общественные пространства и сферу услуг, работу волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полиции.

«Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», – сказал Путин.