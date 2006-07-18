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    Путин о ЧМ-2018: «Перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 политика Р-Спорт Футбол

    Президент РФ Владимир Путин на открытии Московского урбанистического форума высказался о ЧМ-2018.

    По словам политика, иностранным болельщикам понравилось в России и они высоко оценили гостеприимство, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру, общественные пространства и сферу услуг, работу волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полиции.

    «Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

    Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», – сказал Путин.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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