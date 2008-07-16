Президент России Владимир Путин после финала ЧМ-2018 заявил, что не планирует заниматься футболом.

– Владимир Владимирович, вы частенько играете в хоккей. После чемпионата у не возникло желание поиграть в футбол? Тем более небольшой опыт с Инфантино у был и в Кремле, и на Красной площади.

– Думаю, что каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик. Но этого недостаточно. Почему еще так нравится футбол? Во-первых, когда играют красивые команды, делают это на высоком уровне, это всегда смотреть интересно. Но и кроме этого, всем кажется, что каждый из нас может это делать. По мячику ударить вроде бы легко.

Но настоящая игра в футбол – это, конечно, особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь, буду осваивать хоккей. Я на коньках уже немножко научился держаться, буду дальше двигаться в этом направлении, – сказал Путин.