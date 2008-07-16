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    Владимир Путин: «Футбол – это особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь»

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 любительский хоккей Хоккей

    Президент России Владимир Путин после финала ЧМ-2018 заявил, что не планирует заниматься футболом. 

    – Владимир Владимирович, вы частенько играете в хоккей. После чемпионата у не возникло желание поиграть в футбол? Тем более небольшой опыт с Инфантино у был и в Кремле, и на Красной площади.

    – Думаю, что каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик. Но этого недостаточно. Почему еще так нравится футбол? Во-первых, когда играют красивые команды, делают это на высоком уровне, это всегда смотреть интересно. Но и кроме этого, всем кажется, что каждый из нас может это делать. По мячику ударить вроде бы легко.

    Но настоящая игра в футбол – это, конечно, особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь, буду осваивать хоккей. Я на коньках уже немножко научился держаться, буду дальше двигаться в этом направлении, – сказал Путин. 

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