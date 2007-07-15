Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бельгия стала 3-й на ЧМ, Сарри возглавил «Челси», Кербер выиграла «Уимблдон» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Бельгия победила Англию (2:0) в матче за третье место на ЧМ-2018. Это лучший результат в истории бельгийской сборной. Англичане повторили результат ЧМ-1990.

    2. Маурицио Сарри стал новым главным тренером «Челси». Также лондонцы подписали хавбека «Наполи» Жоржиньо.

    3. Немка Анжелик Кербер победила Серену Уильямс в финале и впервые в карьере выиграла «Уимблдон».

    4. В.Путин придет на финал ЧМ-2018 и поучаствует в награждении чемпиона.

    5. Лео Месси влиял на определение состава Аргентины на ЧМ-2018. Он не хотел, чтобы играли Фасио и Ло Чельсо, утверждает Clarin.

    6. Новак Джокович обыграл Рафу Надаля в 5-часовом матче и вышел в финал «Уимблдона».

    7. ФИФА рекомендовала Виталию Мутко не появляться на публике рядом с Инфантино во время ЧМ-2018. Все дело в допинге.

    8. ФИФА оправдала хорватского защитника Домагоя Виду по делу о втором видео «Слава Украине».

    9. «Локомотив» получит от ФИФА 1,7 млн евро за участие игроков на ЧМ-2018, «Зенит» – 1,2 млн, «Краснодар» и ЦСКА – 1,1 млн.

    10. Дмитрий Тарасов на год продлил контракт с «Локомотивом».

    11. Гватемальские военные задержали субмарину с кокаином в упаковках с фото Неймара. Что?

    12. Главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.

    Цитаты дня.

    «Россию не интересует, что вы думаете». Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала после вопроса о допинге.

    «Мифы и предубеждения рухнули. Гости России увидели все своими глазами». Владимир Путин о ЧМ-2018.

    «Забудьте хоккей и все зимние виды спорта. Россия чисто футбольная страна». Глава ФИФА Джанни Инфантино о ЧМ-2018.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться