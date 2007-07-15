Бельгия стала 3-й на ЧМ, Сарри возглавил «Челси», Кербер выиграла «Уимблдон» и другие новости утра

1. Бельгия победила Англию (2:0) в матче за третье место на ЧМ-2018. Это лучший результат в истории бельгийской сборной. Англичане повторили результат ЧМ-1990.
2. Маурицио Сарри стал новым главным тренером «Челси». Также лондонцы подписали хавбека «Наполи» Жоржиньо.
3. Немка Анжелик Кербер победила Серену Уильямс в финале и впервые в карьере выиграла «Уимблдон».
4. В.Путин придет на финал ЧМ-2018 и поучаствует в награждении чемпиона.
5. Лео Месси влиял на определение состава Аргентины на ЧМ-2018. Он не хотел, чтобы играли Фасио и Ло Чельсо, утверждает Clarin.
6. Новак Джокович обыграл Рафу Надаля в 5-часовом матче и вышел в финал «Уимблдона».
7. ФИФА рекомендовала Виталию Мутко не появляться на публике рядом с Инфантино во время ЧМ-2018. Все дело в допинге.
8. ФИФА оправдала хорватского защитника Домагоя Виду по делу о втором видео «Слава Украине».
9. «Локомотив» получит от ФИФА 1,7 млн евро за участие игроков на ЧМ-2018, «Зенит» – 1,2 млн, «Краснодар» и ЦСКА – 1,1 млн.
10. Дмитрий Тарасов на год продлил контракт с «Локомотивом».
11. Гватемальские военные задержали субмарину с кокаином в упаковках с фото Неймара. Что?
12. Главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.
Цитаты дня.
«Россию не интересует, что вы думаете». Станислав Черчесов прервал интервью для немецкого журнала после вопроса о допинге.
«Мифы и предубеждения рухнули. Гости России увидели все своими глазами». Владимир Путин о ЧМ-2018.
«Забудьте хоккей и все зимние виды спорта. Россия чисто футбольная страна». Глава ФИФА Джанни Инфантино о ЧМ-2018.
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