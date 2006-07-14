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    Черчесов прервал интервью для немецкого журнала после вопроса о допинге: «Россию не интересует, что вы думаете»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу допинг ЧМ-2018 Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на один из вопросов в ходе интервью для немецкого журнала Der Spiegel.

    Журналист затронул тему слухов о применении допинга российскими футболистами. «Спрашивайте меня о том, что подтверждено фактами, тогда отвечу», – заявил Черчесов.

    После вопроса о допинге тренер покинул помещение, в котором проходила беседа. Лишь после продолжительного обсуждения он согласился возобновить интервью.

    «Россию не интересует, что вы думаете», – заявил Черчесов по поводу подозрений.

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