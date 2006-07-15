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    Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо серия А Италия происшествия Футбол

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо оказался замешан в деле по отмыванию денег.

    Гаттузо был миноритарным акционером свинофермы и владел 35% акций с 2011 по 2013 год, которая обанкротилась в 2014 году.

    Он покинул компанию за несколько месяцев до банкротства.

    В список причастных к отмыванию денег попали 42 человека, восемь из которых арестованы, семеро под домашним арестом, а один, Паскуале Мотта, находится под стражей.

    «Мистер Гаттузо никогда не играл важной роли в этой компании, а только владел определенной долей акций», – сказал адвокат 40-летнего специалиста.

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