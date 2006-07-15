Путин о ЧМ-2018: «Мифы и предубеждения рухнули. Гости России увидели все своими глазами»

Президент РФ Владимир Путин высказался о .

«Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату мира. И мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и представители СМИ, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники 11 городских пресс-центров чемпионата, и, конечно, болельщики.

Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения.

И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим. Обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем – настолько многогранна, самобытна и велика Россия, настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных проектов.

Чемпионат мира по футболу, равно как и другие крупные международные спортивные соревнования, обладает уникальной способностью объединять людей, раскрывать всю силу так называемой народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира, процветанию нашей планеты, нашего общего дома – огромного, многоликого и прекрасного», – поделился мыслями политик.