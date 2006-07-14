Путин придет на финал ЧМ-2018 и поучаствует в награждении чемпиона

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на финальной игре между сборными Хорватии и Франции.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу-2018 и посмотрит финальный матч между сборными Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники».

Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата», – сообщили в пресс-службе Кремля.

На финале ЧМ-2018, который состоится 15 июля, также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.