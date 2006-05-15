Журналисту ARD Зеппельту дали визу на ЧМ-2018

Журналист ARD Хайо Зеппельт, известный своими разоблачительными материалами о допинге в российском спорте, все-таки сможет посетить ЧМ-2018.

МИД ФРГ подтвердил предоставление визы журналисту.

«Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий», – написал в твиттере глава немецкого МИД Хайко Маас.

Ранее сообщалось, что Зеппельту отказано в визе.

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