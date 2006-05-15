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    Журналисту ARD Зеппельту дали визу на ЧМ-2018

    Теги телевидение ЧМ-2018 Хайо Зеппельт Футбол

    Журналист ARD Хайо Зеппельт, известный своими разоблачительными материалами о допинге в российском спорте, все-таки сможет посетить ЧМ-2018.

    МИД ФРГ подтвердил предоставление визы журналисту.

    «Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий», – написал в твиттере глава немецкого МИД Хайко Маас.

    Ранее сообщалось, что Зеппельту отказано в визе.

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