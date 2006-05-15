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    Жорже Мендеш предлагает «Зениту» тренера «Шахтера» Фонсеку

    Теги Зенит премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия возможные трансферы Жорже Мендеш Паулу Фонсека Футбол

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на пост тренера «Зенита».

    Услуги 45-летнего португальца лоббирует известный агент Жорже Мендеш.

    «Не являясь агентом Фонсеки, Мендеш имеет на него авторизацию, может вести переговоры.

    Сейчас он пытается заработать на Фонсеке и предлагает «Зениту», кроме него, еще целый ряд кандидатов», – сообщил источник в «Шахтере».

    При этом «Шахтер» ведет активные переговоры с португальским специалистом о продлении контракта, и в ближайший день-два ситуация разрешится. Не исключено, что Фонсека останется в донецкой команде.

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    • Паулу Фонсека
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    • Маурицио Сарри
      8%
    • Хорхе Сампаоли
      3%
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