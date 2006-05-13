Сарри, Фонсека, Семак, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита»

Миллионный болельщик Иван рассказал, что в клубе ему назвали список тренеров, которые могут возглавить команду.

«Кандидаты – Сарри, Фонсека, Семак.

И два аргентинца. Один работает в сборной, другой в «Ривер Плейте» (Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо – прим. Sports.ru), – сказал болельщик в эфире .

Напомним, что Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта. «Зенит» обещал сообщить миллионному болельщику список претендентов на пост тренера в рамках спонсорского контракта.