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    Сарри, Фонсека, Семак, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита»

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    Миллионный болельщик «Зенита» Иван рассказал, что в клубе ему назвали список тренеров, которые могут возглавить команду.

    «Кандидаты – Сарри, Фонсека, Семак.

    И два аргентинца. Один работает в сборной, другой в «Ривер Плейте» (Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо – прим. Sports.ru), – сказал болельщик в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта. «Зенит» обещал сообщить миллионному болельщику список претендентов на пост тренера в рамках спонсорского контракта.

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