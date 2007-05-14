Семак прибыл на заседание совета директоров «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит».
42-летний специалист прибыл на заседание совета директоров петербургского клуба.
«Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал в своем твиттере комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Ранее стало известно, что Семак, Сарри, Фонсека, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита».
Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.
«Зенит» устроил шоу из выборов тренера. Кандидаты не в курсе