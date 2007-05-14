Наверх

    Семак прибыл на заседание совета директоров «Зенита»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром фото Георгий Черданцев Уфа Футбол

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит».

    42-летний специалист прибыл на заседание совета директоров петербургского клуба.

    «Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

    В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал в своем твиттере комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

    Ранее стало известно, что Семак, Сарри, Фонсека, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита».

    «Зенит» устроил шоу из выборов тренера. Кандидаты не в курсе

    Опрос

    Кто станет следующим тренером «Зенита»?

    15486 голосов 10
    • Сергей Семак
      56%
    • Паулу Фонсека
      8%
    • Маурицио Сарри
      8%
    • Хорхе Сампаоли
      2%
    • Марсело Гальярдо
      2%
    • Все-таки Адвокат
      8%
    • Ни один из них
      16%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться