ЦСКА – второй, «Спартак» – третий, «Зенит» попрощался с Манчини, «Барселона» проиграла и другие новости утра

1. Закончился чемпионат России: ЦСКА вышел в групповой этап ЛЧ, «Спартак» стал третьим, «Краснодар» – в групповом этапе Лиги Европы, «Зенит» и «Уфа» – в квалификации Лиги Европы, «Амкар» и «Анжи» – в стыковых матчах, «Тосно» – в ФНЛ.

2. «Зенит» объявил об уходе Роберто Манчини, контракт расторгнут без компенсаций. Сменить его могут 5 тренеров (Семак, Сарри, Сампаоли, Фонсека и Гальярдо), а клуб уже опрашивает болельщиков во «ВКонтакте», кто им больше нравится. Выглядит смешно.

3. «Барселона» лишилась сезона без поражений, уступив «Леванте» с удивительным счетом 4:5. К 56-й минуте было вообще 1:5.

4. В НХЛ «Вашингтон» забросил 6 шайб «Тампе» и повел в серии 2-0. Овечкин забил и отдал, у Кузнецова 1+2, Кучеров также отметился голевой передачей.

5. «Ювентус» стал чемпионом Италии в 7-й раз подряд. Массимилиано Аллегри оформил четвертый золотой дубль подряд – это рекорд.

5. Главные итоги АПЛ: «Ман Сити» побил рекорд по очкам (100), «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Челси» – в Лиге Европы, «Суонси» вылетел. Салах – лучший бомбардир и лучший игрок АПЛ.

6. В первом матче финала Востока в НБА «Бостон» разгромил «Кливленд» (108:83). У Леброна всего 15 очков.

7. Россия досрочно вышла в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Швеция обыграла Швейцарию (6:3), Германия одолела Финляндию (3:2).

8. Казанский «Зенит» в шестой раз победил в волейбольной Лиге чемпионов. Супер!

9. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Боттас – второй, Ферстаппен – третий. Сироткин – только 14-й.

10. Зверев обыграл Тима в финале Мадрида взял третий «Мастерс». Такого количества титулов нет ни у кого за пределами «Большой четверки».

11. Вернблум и Миланов точно уходят из ЦСКА. Клуб ждет обновление?

12. Самая неожиданная новость дня: Хабиб предложит Криштиану Роналду побыть его секундантом.