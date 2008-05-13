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    «Зенит» объявил об уходе Манчини. Контракт расторгнут без компенсаций

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия отставки Футбол

    «Зенит» и Роберто Манчини договорились о досрочном расторжении контракта.

    Как сообщается на официальном сайте клуба, договор расторгнут по обоюдному согласию сторон и без выплаты взаимных компенсаций.

    Манчини возглавлял «Зенит» с 1 июня 2017 года. При нем команда не вышла в Лигу чемпионов и сейчас занимает 5-е место в чемпионате России. 

    Контракт между «Зенитом» и Манчини прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

    Вероятнее всего, на следующей неделе Манчини станет главным тренером сборной Италии. Федерация футбола Италии уже расторгла соглашение с прежним тренером Вентурой, который продолжал получать зарплату после невыхода на ЧМ-2018.  

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