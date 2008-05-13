«Зенит» объявил об уходе Манчини. Контракт расторгнут без компенсаций

и Роберто Манчини договорились о досрочном расторжении контракта.

Как сообщается на официальном сайте клуба, договор расторгнут по обоюдному согласию сторон и без выплаты взаимных компенсаций.

Манчини возглавлял «Зенит» с 1 июня 2017 года. При нем команда не вышла в Лигу чемпионов и сейчас занимает 5-е место в чемпионате России.

Контракт между «Зенитом» и Манчини прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

Вероятнее всего, на следующей неделе Манчини станет главным тренером сборной Италии. Федерация футбола Италии уже расторгла соглашение с прежним тренером Вентурой, который продолжал получать зарплату после невыхода на .