Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Сироткин – 14-й

Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
13 мая 2018 года
Гонка
Барселона-Каталония, Монмело
13 мая 2018 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
7. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +2 круга
10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
11. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
12. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
Сходы
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Эстебан Окон («Форс-Индия»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Пьер Гасли («Торо Россо»)
Ромен Грожан («Хаас»)