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    Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Сироткин – 14-й

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    Гран-при Испании
    Барселона-Каталония, Монмело
    13 мая 2018 года
    Гонка
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
    4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058
    6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    7. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
    9. Серхио Перес («Форс-Индия») +2 круга
    10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
    11. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
    13. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
    14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
     
    Сходы
     
    Стоффель Вандорн («Макларен»)
    Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    Кими Райкконен («Феррари»)
    Нико Хюлькенберг («Рено»)
    Пьер Гасли («Торо Россо»)
    Ромен Грожан («Хаас»)

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