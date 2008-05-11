Неймар попросил «ПСЖ» отпустить его в «Реал». Сумма трансфера оценивается в 260-300 млн евро

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить команду этим летом.
По информации Marca, бразилец заявил «ПСЖ» о желании уйти. Неймар попросил клуб провести переговоры об уходе, его отец, Неймар-старший, контактировал с клубом несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что Неймар уже понял, что ошибся, когда перешел в чемпионат Франции, и в декабре уже общался с представителями «Реала», выразив свое желание вернуться в Испанию.
Вопрос с уходом Неймара будет решаться на самом высоком уровне – для эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани это вопрос престижа, деньги его не интересуют.
Трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. При этом зарплата игрока с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.