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    Неймар попросил «ПСЖ» отпустить его в «Реал». Сумма трансфера оценивается в 260-300 млн евро

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить команду этим летом.

    По информации Marca, бразилец заявил «ПСЖ» о желании уйти. Неймар попросил клуб провести переговоры об уходе, его отец, Неймар-старший, контактировал с клубом несколько дней назад.

    Ранее сообщалось, что Неймар уже понял, что ошибся, когда перешел в чемпионат Франции, и в декабре уже общался с представителями «Реала», выразив свое желание вернуться в Испанию.

    Вопрос с уходом Неймара будет решаться на самом высоком уровне – для эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани это вопрос престижа, деньги его не интересуют.

    Трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. При этом зарплата игрока с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.

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