Неймар попросил «ПСЖ» отпустить его в «Реал». Сумма трансфера оценивается в 260-300 млн евро

Нападающий «ПСЖ» может сменить команду этим летом.

По информации Marca, бразилец заявил о желании уйти. попросил клуб провести переговоры об уходе, его отец, Неймар-старший, контактировал с клубом несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что Неймар уже понял, что ошибся, когда перешел в чемпионат Франции, и в декабре уже общался с представителями , выразив свое желание вернуться в Испанию.

Вопрос с уходом Неймара будет решаться на самом высоком уровне – для эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани это вопрос престижа, деньги его не интересуют.

Трансфер оценивается в 260-300 миллионов евро. При этом зарплата игрока с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.