Отец Неймара попросил агента Пини Захави организовать трансфер сына из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» планирует покинуть клуб в ближайшее межсезонье.

Отец футболиста -старший 24 апреля прибыл в Париж и встретился с агентом Пини Захави, который в прошлом сезоне сыграл важную роль в переходе бразильца из «Барселоны» во французскую команду.

Неймар-старший подчеркнуто попросил Захави организовать для сына возможность перейти в другой европейский топ-клуб, сообщает Liberation со ссылкой на хорошо осведомленный источник.

26-летний форвард не рассматривает возможность перехода в один из клубов АПЛ, вариант с «Баварией» также не обсуждается из-за потенциально высокой суммы сделки.

Также исключено возвращение в «Барселону», поэтому единственным реальным вариантом остается трансфер в мадридский , пишет издание.