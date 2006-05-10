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    Отец Неймара попросил агента Пини Захави организовать трансфер сына из «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар планирует покинуть клуб в ближайшее межсезонье.

    Отец футболиста Неймар-старший 24 апреля прибыл в Париж и встретился с агентом Пини Захави, который в прошлом сезоне сыграл важную роль в переходе бразильца из «Барселоны» во французскую команду.

    Неймар-старший подчеркнуто попросил Захави организовать для сына возможность перейти в другой европейский топ-клуб, сообщает Liberation со ссылкой на хорошо осведомленный источник.

    26-летний форвард не рассматривает возможность перехода в один из клубов АПЛ, вариант с «Баварией» также не обсуждается из-за потенциально высокой суммы сделки.

    Также исключено возвращение в «Барселону», поэтому единственным реальным вариантом остается трансфер в мадридский «Реал», пишет издание.

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