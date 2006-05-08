Черчесов о возвращении Березуцких в сборную: «Это заблуждение. Их позиция не изменилась»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг слухи о возвращении защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких в сборную.

«Могу сказать, что перед матчем с я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с , Александром Головиным, Виктором Гончаренко.

Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – заявил Черчесов.

«Матч ТВ»: Черчесов уговорил Березуцких вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018