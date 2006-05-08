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    Черчесов о возвращении Березуцких в сборную: «Это заблуждение. Их позиция не изменилась»

    Теги Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Виктор Гончаренко Александр Головин Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг слухи о возвращении защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких в сборную.

    «Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, Виктором Гончаренко.

    Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

    Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – заявил Черчесов.

    «Матч ТВ»: Черчесов уговорил Березуцких вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018

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