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    «Матч ТВ»: Черчесов уговорил Березуцких вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Станислав Черчесов Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

    Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие согласились вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира.

    Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Матч ТВ».

    Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает проблемы с составом из-за травм защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

    Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили согласием на просьбу тренера.

    Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм.

    Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр.

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