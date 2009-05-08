«Матч ТВ»: Черчесов уговорил Березуцких вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие согласились вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает проблемы с составом из-за травм защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили согласием на просьбу тренера.

Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм.

Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр.