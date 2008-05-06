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    Юрий Семин: «Если вдруг расхочется на тренировки ходить, тогда закончу»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о своем подходе к работе после того, как его команда стала чемпионом России.

    «Я наслаждаюсь жизнью. Когда есть такие моменты жизненные, ты наслаждаешься этим. Каждый день на тренировку приходишь, получаешь удовольствие. Надо работать. Я получаю удовольствие.

    А если вдруг произойдет такое, что мне не будет хотеться на тренировку идти, тогда закончу. В этом сезоне таких моментов не было.

    Если возникали сложные моменты – значит, надо было их исправлять. Я просто получаю удовольствие от своей работы», – сказал Семин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

    Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11

    Семин год работал в Новой Зеландии. Он уезжал за деньгами и новой жизнью

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