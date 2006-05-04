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    Тренер «Зальцбурга»: «Российские судьи подавлены, они признали, что ошиблись. Это тронуло меня»

    Теги Марсель Марко Розе Лига Европы судьи Ред Булл Зальцбург Сергей Карасев Футбол

    Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе высказался по поводу ошибки российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем» (2:1 ОТ, 0:2 – первый матч).

    На 116-й минуте Карасев ошибочно назначил угловой в пользу прованской команды. После розыгрыша этого углового «Марсель» забил гол и прошел в финал.

    «Мне сказали, что российские судьи были очень подавлены и расстроены, когда в судейской поняли, что допустили ошибку, они ее признали.

    Это тронуло меня. Если человек может признать свою вину, я готов его простить», – сказал Розе.

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