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    Арсен Венгер: «Трудно принять вылет из турнира после такой игры на протяжении 180 минут»

    Теги Арсен Венгер Атлетико Лига Европы Арсенал Лоран Косьельни Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (0:1, первая игра – 1:1).

    «Игра была интенсивной, мы отдали все силы. Мои поздравления «Атлетико», думаю, они выиграют Лигу Европы.

    Нам чего-то не хватало в завершении атак. Если посмотреть на количество созданных нами за два матча моментов, мы можем расстраиваться. Все нужно было решать еще в первой игре.

    И сегодня в первом тайме мы снова упустили уйму моментов. «Атлетико» хорошо обороняется. Годин спас их от 5-6 голов после кроссов.

    Я очень огорчен, недоволен. Трудно принять вылет из турнира после такой игры на протяжении 180 минут. Теперь у клуба есть время подумать о том, что делать в следующем сезоне.

    Травма Косьельни выглядела не очень хорошо, хотя мы всегда надеемся на чудо. Возможно, он порвал ахилл, но я не могу ставить диагноз.

    Я очень расстроен, но через это нужно пройти: футбол может быть очень жесток, а иногда он радует. Но сегодня мы страдаем»,-  сказал Венгер.

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