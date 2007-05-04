Арсен Венгер: «Трудно принять вылет из турнира после такой игры на протяжении 180 минут»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала против «Атлетико» (0:1, первая игра – 1:1).

«Игра была интенсивной, мы отдали все силы. Мои поздравления , думаю, они выиграют Лигу Европы.

Нам чего-то не хватало в завершении атак. Если посмотреть на количество созданных нами за два матча моментов, мы можем расстраиваться. Все нужно было решать еще в первой игре.

И сегодня в первом тайме мы снова упустили уйму моментов. хорошо обороняется. Годин спас их от 5-6 голов после кроссов.

Я очень огорчен, недоволен. Трудно принять вылет из турнира после такой игры на протяжении 180 минут. Теперь у клуба есть время подумать о том, что делать в следующем сезоне.

Травма Косьельни выглядела не очень хорошо, хотя мы всегда надеемся на чудо. Возможно, он порвал ахилл, но я не могу ставить диагноз.

Я очень расстроен, но через это нужно пройти: футбол может быть очень жесток, а иногда он радует. Но сегодня мы страдаем»,- сказал Венгер.

«Атлетико» опять в еврокубковом финале. Сколько можно