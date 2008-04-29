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    Массимо Каррера: «У Глушакова болело колено. Я предпочел оставить его в Москве»

    Теги Спартак Амкар премьер-лига Россия травмы Денис Глушаков Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Никола Максимович Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы после победы над «Амкаром» (2:0) в 28-м туре премьер-лиги.

    – Показалось, что «Спартак» действовал сегодня больше от обороны – три центральных защитника, три опорника. Почему выбрали такую расстановку и стиль?

    – Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2, потому выбрали такую же формацию. Но во втором тайме изменили ее, потому что «Амкар» больше действовал на флангах.

    – Что с Максимовичем и Зе Луишем? На сколько они выбыли из строя?

    – Пока не могу сказать точно. Мышечные травмы.

    – «Спартак» до сих пор не озвучивал официально причину отсутствия Глушакова. Почему он остался в Москве?

    – В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело.

    Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его тренироваться индивидуально в Москве, – сказал итальянец.

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