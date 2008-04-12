Бенатия о пенальти: «Я сыграл в мяч, а Васкес просто упал. Ему больше ничего не оставалось делать»

Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатия прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового в ворота туринского клуба в матче ЛЧ с (3:1).

«Я опередил Васкеса сбоку и сыграл в мяч. Видно же, как мяч отскочил от моей ноги и изменил направление. А Васкес просто упал, в этой ситуации ему больше ничего не оставалось делать.

Такой пенальти – это абсурд. Мы стали жертвами ситуации, но очень гордимся тем, что сделали сегодня.

Удаление Буффона? Судья должен объясниться. Если капитан не вправе разговаривать с судьей после назначения 11-метрового, тогда кто вправе?» – сказал Бенатия.