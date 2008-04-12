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    Бенатия о пенальти: «Я сыграл в мяч, а Васкес просто упал. Ему больше ничего не оставалось делать»

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Медхи Бенатия Лукас Васкес

    Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатия прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового в ворота туринского клуба в матче ЛЧ с «Реалом» (3:1).

    «Я опередил Васкеса сбоку и сыграл в мяч. Видно же, как мяч отскочил от моей ноги и изменил направление. А Васкес просто упал, в этой ситуации ему больше ничего не оставалось делать.

    Такой пенальти – это абсурд. Мы стали жертвами ситуации, но очень гордимся тем, что сделали сегодня.

    Удаление Буффона? Судья должен объясниться. Если капитан не вправе разговаривать с судьей после назначения 11-метрового, тогда кто вправе?» – сказал Бенатия.

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