Арсен Венгер: «Моуринью – отличный тренер. Я очень уважаю его. Хочу уйти мирно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед завтрашним матчем АПЛ против высказался об отношениях с тренером соперника Жозе Моуринью.

«Я очень уважаю его. Вы, журналисты, должны оставить меня в покое в последние недели [на посту тренера ] и не подталкивать к последнему конфликту. Я хочу уйти мирно.

Моуринью – отличный тренер. Я попрощаюсь со всеми. Во Франции мы говорим «au revoir», что значит, что мы еще можем увидеться.

Если меня хорошо примут на , я буду рад. За 22 года у нас было много замечательных сражений. «МЮ» – невероятный клуб с фантастическими игроками.

Когда я мысленно возвращаюсь назад, думаю о том, какая крутая была команда у . У них были вместе Гиггз, Бекхэм, Роналду и Скоулз. Я лучше понимаю это со временем», – сказал Венгер.