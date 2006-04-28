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    Арсен Венгер: «Моуринью – отличный тренер. Я очень уважаю его. Хочу уйти мирно»

    Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед завтрашним матчем АПЛ против «Манчестер Юнайтед» высказался об отношениях с тренером соперника Жозе Моуринью.

    «Я очень уважаю его. Вы, журналисты, должны оставить меня в покое в последние недели [на посту тренера «Арсенала»] и не подталкивать к последнему конфликту. Я хочу уйти мирно.

    Моуринью – отличный тренер. Я попрощаюсь со всеми. Во Франции мы говорим «au revoir», что значит, что мы еще можем увидеться.

    Если меня хорошо примут на «Олд Траффорд», я буду рад. За 22 года у нас было много замечательных сражений. «МЮ» – невероятный клуб с фантастическими игроками.

    Когда я мысленно возвращаюсь назад, думаю о том, какая крутая была команда у «Манчестер Юнайтед». У них были вместе Гиггз, Бекхэм, Роналду и Скоулз. Я лучше понимаю это со временем», – сказал Венгер.

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