Диего Симеоне: «Очень тяжело играть вдесятером против «Арсенала» в гостях. Нам пришлось выживать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об исходе первого матча 1/2 финала Лиги Европы с (1:1).

«Очень тяжело играть против «Арсенала» в гостях: восхитительный стадион, прекрасный тренер, и мы вдесятером.

Просто невероятно, как играли футболисты , как справлялись с таким давлением. Наши фанаты передали нам позитивную энергию.

Нам пришлось буквально выживать в – это лучшее описание того, что происходило.

Я помню матч с «Барселоной», когда Филипе Луиса удалили на 13-й минуте, помню матч Лиги чемпионов, когда удалили Торреса. Эта команда годами делает фантастическую работу.

На таком стадионе, когда «Арсенал» играл в атаку, мы должны были выкладываться каждую минуту. Это самое прекрасное в футболе.

Когда команда играет в обычном режиме, у нее больше возможностей забить. Но когда ты защищаешься вот так, ты демонстрируешь характер. Это посыл для всех, кто следует за нами.

Это был трудный сезон – с большим количеством изменений, с новым стадионом, нашим фантастическим домом. И сейчас у нас есть 50%-й шанс выйти в финал Лиги Европы», – сказал Симеоне.