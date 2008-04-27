Арсен Венгер: «Арсенал» уже сегодня мог выйти в финал Лиги Европы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги первого матча 1/2 финала против «Атлетико» (1:1).

«С учетом того, как развивалась игра и как мы действовали, это наихудший возможный результат для нас. Однако мы должны отправиться на ответную игру с позитивным настроем и пройти дальше.

К несчастью, сегодня мы подарили сопернику гол из ничего, но мы должны оправиться от этой неудачи и подготовиться к следующему матчу.

Безусловно, есть ощущение упущенного шанса. Мы уже сегодня могли выйти в финал, но этого не произошло.

Вратарь много раз спас их, после чего они продемонстрировали свой уровень, реализовав единственный момент.

Тем не менее не сумел забить нам после комбинации, они забили только после длинного заброса, поэтому мы должны отталкиваться от себя.

«Атлетико» практически не пропускает на своем поле? Не надо смотреть на статистику, нужно смотреть только на свою игру, и мы уверены, что можем забить где угодно. Главное, что мы едем туда с верой в это», – сказал Венгер.