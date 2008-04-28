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    Василий Уткин: «Дзюба – крохобор и трепло. Он не достоин игры в сборной»

    Теги Артем Дзюба Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Арсенал Тула ЧМ-2018 Футбол

    Комментатор Василий Уткин заявил, что форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба не заслуживает вызова в сборную России.

    «За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек.

    Во-первых, это означает, что Дзюба – крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артем, крохобор, я тебя поздравляю!

    Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам. Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать.

    А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счет бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Спорт FM».

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